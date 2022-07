Franky Ruysschaert wordt met wagen gegrepen door trein en komt daarbij om het leven: “Franky was sterk aanwezig binnen ons gezin”

Jurgen Vandierendonck (46) krijgt rillingen over het hele lijf bij het horen van de neergaande slagbomen en de daaropvolgende voorbijrazende trein. “Franky heeft geen schijn van kans gehad”, klinkt het. Zijn goede vriend en tweede vader kwam zondagavond om het leven toen hij met zijn auto op de spooroverweg in de Westernieuwweg gegrepen werd door een trein.

Her en daar nog wat brokstukken en duizenden glassplinters. Ze getuigen van het drama dat zich zondagavond afspeelde ter hoogte van de spooroverweg in Varsenare. Op camerabeelden is te zien hoe Franky Ruysschaert (69) de gesloten slagbomen omzeilde en hoe hij werd gegrepen door een trein die uit de richting van Brugge en in de richting van Oostende reed. “Hij zal wel weer geen geduld gehad hebben”, zegt Jürgen met een krop in de keel. “Franky was een man met een hart van goud, maar hij lapte soms de regels aan zijn laars en dat zal vermoedelijk zondagavond ook zo geweest zijn. Het is hem fataal geworden.”

Nochtans was Franky vertrouwd met de spooroverweg, want hij woonde iets verderop, op amper 200 meter van waar het drama zich afspeelde en dat al zestien jaar. “Hij passeerde hier dagelijks en zal het vertrouwen gehad hebben om de spoorweg nog snel over te steken”, vervolgt Jürgen. “Franky was een beetje als een tweede vader voor mij. Ik verloor mijn vader in 2014 en Franky verving hem eigenlijk. Hij was diegene die boos was op mij als ik weeral eens een stommiteit beging. Hij was het die me advies en raad gaf waar hij kon.”

Franky Ruysschaert werd 69 jaar. © GF

Franky heeft nog een dochter die in Australië woont en twee minderjarige zonen uit een vorig relatie. Verder is Jürgen de enige die hij nog had. “De wagen waarmee hij verongelukt is, heb ik nog voor hem uitgekozen, zo’n twee jaar geleden. Hij had me gevraagd of ik voor hem op zoek wou gaan. Verder hielp ik hem op alle vlakken: als er iets aan zijn wagen was – ik ben een hobbygaragist – of als hij iets nodig had. Het is verschrikkelijk dat hij op zo’n domme manier om het leven gekomen is. Had hij nog maar wat meer geduld gehad.”

Toen Jürgen het nieuws hoorde dat Franky waarschijnlijk betrokken was geraakt in een ongeval spoedde hij zich naar de plaats van onheil. “Verschrikkelijk was het om te zien wat zich daar had afgespeeld. Franky zal geen schijn van kans gekregen hebben. De trein raast hier op volle snelheid door. Als je dan gegrepen wordt door een trein: dat overleef je nooit”, aldus Franky. “Franky was sterk aanwezig binnen ons gezin. Hij was op elk feestje van onze kinderen aanwezig, maar hij was – ondanks zijn vaderrol – ook een beetje ons zorgenkindje. Door omstandigheden was hij wat aan lager wal geraakt, maar ondanks alles sloeg hij zich er telkens door. We zullen hem verschrikkelijk hard missen”, besluit Jürgen.