Flitspaal in Nieuwpoort volledig vernield na nachtelijke aanrijding

Een flitspaal in Nieuwpoort kan sinds deze week geen passerende laagvliegers meer betrappen. Na een zware aanrijding staat de paal zo schuin dat ze alleen nog maar in de lucht vliegende objecten kan flitsen. De twintiger die ’s nachts de paal aanreed had gedronken en is zijn rijbewijs kwijt.

Het is een vreemd zicht voor wie nu passeert in de Kinderlaan op de grens van Nieuwpoort met Oostduinkerke. Op de hoek met de Victorlaan, even over Sun Parks, staat een flitspaal zo schuin dat ze alleen nog maar de lucht kan fotograferen. Of de paal het überhaupt nog doet is onduidelijk, want ze werd zwaar beschadigd na een ongeval.

BMW én flitspaal vernield

Het verkeersongeval gebeurde vorig week toen een twintiger uit Veurne de controle over het stuur van zijn wagen verloor. Zaterdagnacht rond 3.15 uur kwam de man samen met zijn passagier aangereden uit de Polderstraat, aan de overkant van het kruispunt. De man gaf veel te veel gas in zijn BMW en begon te slippen toen hij wilde indraaien richting Kinderlaan. De BMW stoof weg, ging volledig over het kruispunt waarna de neus van de auto zich links vooraan tegen de flitspaal boorde. Die kwam door de zware impact volledig schuin te staan.

Zowel de BMW als de flitspaal raakten bij het ongeval zwaar beschadigd. De motor van de wagen liep schade op en alle airbags klapten uit. De wagen is zelfs rijp voor de schroothoop. Ook de fundering van de flitspaal onderaan raakte volledig vernield. Of de paal zelf nog werkt is onduidelijk.

Rijbewijs kwijt

Na het ongeval belde de bestuurder zelf de hulpdiensten. Politie Westkust kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. De twintiger legde zijn verklaringen af in de combi en onderging een ademtest. Die was positief waarna zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingehouden.

Of het feit dat de man gedronken had een oorzaak is van het ongeval is onduidelijk. Wellicht gaat het vooral om een onaangepaste rijstijl. In ieder geval wacht hem nog een gepeperd staartje bij de politierechter. Ook de kosten van het herstel van de flitspaal zullen hem aangerekend worden.

Eerder in brand gestoken

De flitspaal op de hoek van de Kinderlaan met de Victorlaan kreeg het eerder al hard te verduren. Op 7 augustus 2020 werd de paal die toen op die locatie stond om 3 uur ’s nachts in brand gestoken. Vandalen legde autobanden rond de paal en staken die in brand.

Toen de politie en brandweer verwittigd werden door alerte campingbewoners en snel ter plaatse reden was de brand al ver gevorderd. De paal raakte ook toen volledig verwoest en werd enige tijd later vervangen door de huidige paal. Ook die zal nu weer vervangen moeten worden.

