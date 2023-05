Fietster zwaargewond na aanrijding door betonmixer in Kortrijk

Woensdagmiddag raakten een fietster en een vrachtwagen betrokken bij een dodehoekongeval ter hoogte van de Felix de Bethunelaan. De dame werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de truckchauffeur werd met de ziekenwagen afgevoerd, hij verkeerde in shock.

Het noodlot sloeg toe rond het middaguur, op het rond punt dat de verbinding tussen de Marksesteenweg en de Burgemeester Felix de Bethunelaan maakt. Toen de chauffeur van de betonmixer in de richting van de Condédreef wilde afdraaien, merkte hij niet of laattijdig de fietster naast hem om. Een aanrijding werd onvermijdelijk, de chauffeur had meteen begrepen dat er iets ernstigs was gebeurd.

Kritieke toestand

De toegesnelde hulpdiensten moesten de vrouw ter plaatse reanimeren en stabiliseren, alvorens ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht. Ook de chauffeur kreeg medische zorgen toegediend. Hoewel de man niet gewond raakte, was hij volledig over zijn toeren door de gebeurtenissen.

Door de ernst van de feiten besloot het parket een deskundige ter plaatse te sturen om zo de volledige situatie in kaart te brengen. De zone werd afgesloten, wat meteen ook een enorm verkeersinfarct met zich meebracht.

Werfcharter

“Het is nog niet duidelijk of de vrouw er van de scholen kwam of niet. Ook de precieze omstandigheden van het ongeval zullen door een verkeersdeskundige van het parket onderzocht worden”, vertelt woordvoerder Thomas Detavernier.

Net het feit dat het dodehoekongeval in een schoolrijke omgeving gebeurde, is voor Kortrijk erg zuur. Kortrijk stelde jaren geleden een werfcharter op, waardoor zwaar vrachtverkeer bij start en einde van de school in die buurten wordt gemeden.

De firma Declercq, waarvoor de betonmixer reed, sloot zich eveneens aan bij dit charter. Het charter is echter een vrijblijvende richtlijn die tot op heden niet kan worden afgedwongen.