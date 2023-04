Fietsster zwaargewond na aanrijding met Porsche

Een 60-jarige fietsster uit Roeselare geraakte woensdag zwaargewond nadat ze op het kruispunt van de Westlaan en de Weststraat werd aangereden door de Porsche van een 18-jarige jongeman. De vrouw verkeert niet in levensgevaar.

Een 60-jarige vrouw uit Roeselare was samen met een dertigster uit Roeselare op weg naar de revalidatie toen het in de Westlaan ter hoogte van de Weststraat plots verkeerd liep. De vrouwen reden richting de Brugsesteenweg maar werden niet opgemerkt door een 18-jarige jongeman uit Roeselare. Hij draaide met zijn Porsche de Weststraat in. De 60-jarige vrouw kon met haar elektrische fiets het voertuig niet meer ontwijken.

De fietster knalde tegen de rechterflank van de Porsche en kwam daarna ten val. De vrouw belandde op haar hoofd en verloor even het bewustzijn. Een MUG-team en ambulance snelden onmiddellijk ter plaatse. Nadat de vrouw er de eerste zorgen toegediend kreeg werd ze overgebracht naar AZ Delta in Roeselare. Op dat ogenblik was ze al terug bij bewustzijn. De vrouw verkeert buiten levensgevaar.