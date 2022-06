Fietsster belandt na manoeuvre onder vuilniswagen maar raakt slechts lichtgewond

In de Galloperstraat in Koksijde-Dorp is een fietsster donderdag in de voormiddag gelukkig slechts lichtgewond geraakt nadat ze onder een vuilniswagen belandde.

Bij het afslaan reed de 58-jarige bestuurder van de vuilniswagen tegen de 32-jarige fietsster. Zij kwam daardoor ten val en belandde onder de vuilniswagen.

De vrouw liep daarbij gelukkig enkel oppervlakkige verwondingen aan de arm en het been op en werd naar het ziekenhuis overgebracht ter controle. De politie kwam langs voor de nodige vaststellingen. (JH)