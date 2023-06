Fietsster (70) met hoofdletsel afgevoerd na ongeval met vrachtwagen in Lauwe

Maandagmorgen is een fietsster (70) in kritieke toestand afgevoerd nadat ze ten val kwam aan het kruispunt van de Dronckaertstraat met de N58 in Lauwe. Er was een vrachtwagen bij betrokken, maar het was niet duidelijk hoe het ongeval gebeurde.

Aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Dronckaerstraat met de N58 in Lauwe gebeurde maandagmorgen een ongeval. Een vrachtwagenchauffeur van de firma Lavaert stond te wachten en wou net vertrekken toen het licht op groen sprong. Hij reed in de richting van Rekkem toen hij plots iets gewaar werd. Bleek dat hij een fietsster, een 70-jarige vrouw uit Menen, geraakt had.

De vrouw liep ondanks dat ze een helm droeg een hoofdletsel op. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar ze was snel bij bewustzijn. Intussen is ze stabiel.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren was onduidelijk. Het parket stelde een deskundige aan om dat te onderzoeken. De chauffeur, die al heel wat jaren op de teller heeft, was onder de indruk. (JDW