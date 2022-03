Fietsster (65) gewond na aanrijding door bejaarde man (90) in Koksijde

In de Jaak Van Buggenhoutlaan in Koksijde is een 65-jarige vrouw dinsdag in de voormiddag rond 10.45 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval.

Een 90-jarige man uit Koksijde reed met een BMW 320D vanuit de Albert Bliecklaan het rondpunt op en verliet het rondpunt richting de Jaak Van Buggenhoutlaan.

Hij merkt een 65-jarige fietsster uit Koksijde niet op en veroorzaakte een aanrijding. De vrouw viel met haar fiets op de grond. Zij werd met een ambulance ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Politie Westkust deed de nodige vaststellingen.

(JH)