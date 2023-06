Fietsster (55) in levensgevaar na aanrijding op rotonde in Torhout

Een 55-jarige fietsster raakte vrijdagmiddag levensgevaarlijk gewond bij een aanrijding in Torhout. De vrouw werd op het fietspad aan de rotonde met de Vredelaan aangereden door een bestelwagen en werd even meegesleurd. Volgens de eerste vaststellingen had de vrouw zelf voorrang moeten verlenen.

Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag om 16.20 uur op de grote rotonde van de Oostendestraat met de Vredelaan (R34) in Torhout. Volgens de eerste vaststellingen wou een 55-jarige vrouw op haar fiets het fietspad oversteken rond de rotonde. Daarbij werd ze aangereden door een Opel Vivaro die de rotonde net verlaten had en richting Lichtervelde wilde rijden. De vrouw werd links vooraan door de bestelwagen opgeschept en even mee gesleurd. Na een tiental meter kwam de bestelwagen tot stilstand en kwam de fietsster ten val. Haar toestand was meteen zorgwekkend. Een MUG-team en ziekenwagen snelden ter plaatse vanuit het nabijgelegen ziekenhuis. De vrouw kreeg de dringendste zorgen toegediend.

Voorrang

“Het gaat om een 55-jarige fietsster die in levensgevaar is na de aanrijding”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. “De vrouw werd opgeschept en kwam ten val. Ze werd naar het AZ Delta in Rumbeke gebracht. Achter het stuur zat een 56-jarige man. Hij bleef ongedeerd. Omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk zijn, werd geen verkeersdeskundige aangesteld, na contact met het parket.”

Uit de eerste vaststellingen blijkt immers dat de vrouw op het fietspad sowieso voorrang moet verlenen aan het wegverkeer. Er staat een voorrangsbord aan het fietspad en op de grond zijn haaientanden geschilderd. Of de vrouw voor de bestelwagen van links of rechts kwam, waar het zicht door struiken nog meer belemmerd is, is niet duidelijk. Door het ongeval was er even zware verkeershinder. De brandweer plaatste de nodige signalisatie. De bestelwagen liep een gebarsten voorruit op maar kon zijn weg verder zetten. (JH)