Fietsster (55) die aangereden werd in Torhout aan beterhand: “Ze liep gebroken schouder op”

De 55-jarige fietsster die vrijdagavond aangereden werd op de rotonde van de Vredelaan in Torhout is aan de beterhand. Aanvankelijk leek het alsof M.D. in levensgevaar was omdat de vrouw buiten bewustzijn naar het ziekenhuis werd gebracht. “Maar ze kwam daar snel bij en liep gelukkig ‘slechts’ een hersenschudding en gebroken schouder op”, zegt haar familie.

Het ongeval gebeurde vrijdagnamiddag om 16.20 uur op de rotonde van de Vredelaan met de Oostendestraat in Torhout. De 55-jarige M.D. stak op het fietspad over maar werd er aangereden door de bestelwagen van een 56-jarige man. De vrouw werd even meegesleurd en kwam hard ten val. Haar toestand leek ernstig. De vrouw was bewusteloos en kreeg de dringendste zorgen toegediend door een MUG-arts. Ze leek aanvankelijk in levensgevaar en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Gebroken schouder

“Op de spoeddienst van het ziekenhuis is ze terug bij bewustzijn gekomen”, zegt de familie van M.D. “Haar toestand is gelukkig snel gebeterd. Ze liep een zware hersenschudding op en herinnert zich nog weinig van het ongeval. Zaterdag is bij extra onderzoeken dan gebleken dat ze haar schouder brak bij de val. Daarvoor wordt ze nu geopereerd. Maar gelukkig vallen de verwondingen dus goed mee en zal ze herstellen. M.D. was vrijdag op weg naar huis want ze woont vlakbij. Ze kwam wellicht op de rotonde van de kant van de Oostendestraat. Daar staan inderdaad haaientanden geschilderd op de weg maar het bordje dat aanduidt dat ze voorrang moest geven staat wel gedraaid. We bekijken dit nog. Ze werd ook op haar achterwiel aangereden toen ze al aan het oversteken was.” (JH)