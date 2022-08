Fietsster (26) even buiten bewustzijn nadat ze aangereden wordt bij het oversteken in Koksijde

In de Robert Vandammestraat in Koksijde werd dinsdagavond een fietsster aangereden. Een 26-jarige fietsster uit De Panne stak er om 18.15 uur de straat over in de veronderstelling dat de bestuurder van de aankomende wagen tekenen had gedaan dat ze de rijbaan kon oversteken.

Wanneer de fietsster de rijbaan overstak werd ze door de wagen aangereden. De vrouw kwam op de grond terecht en verloor door de klap even het bewustzijn.

Gelukkig kwam ze snel bij. De fietsster diende overgebracht te worden naar het ziekenhuis en had uiteindelijk lichte verwondingen.

(JH)