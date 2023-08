Fietsster (17) buiten levensgevaar na aanrijding in Poelkapelle

In Poelkapelle is dinsdagochtend een ernstig verkeersongeval gebeurd. Een 17-jarige fietsster werd aangereden door een auto en verkeerde even in levensgevaar.

Politiezone Arro Ieper kreeg dinsdag melding van het ongeval om 7.32 uur. Tussen Poelkapelle en het Stadense gehucht Vijfwegen reed een Renault Captur op de Kattestraat. Ter hoogte van het kruispunt met de fietsverbinding Vrijbosroute gebeurde een aanrijding met een fietsster. De auto belandde wat verderop naast de Kattestraat in een veld.

Meisje uit Staden

De toestand van de fietsster, een 17-jarig meisje uit de naburige gemeente Staden, bleek ernstig. “Het slachtoffer verkeert momenteel in levensgevaar”, bevestigt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper.

De bestuurder, een 23-jarige man uit Komen-Waasten, verkeerde in shock en werd ook overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket van West-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige naar de plaats van het ongeval om de omstandigheden te onderzoeken. Tijdens die vaststellingen bleef de Kattestaat afgesloten voor het verkeer vanaf de Stadensteenweg in Poelkapelle. Tegen 13 uur was het zwaar beschadigde voertuiggetakeld.

Het parket liet ondertussen weten dat het meisje buiten levensgevaar is, maar wel ernstig gewond nog. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige moest de fietsster voorrang verlenen aan de autobestuurder. (TP)