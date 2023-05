Fietser zwaargewond na aanrijding door vrachtwagen in Kortrijk

In Kortrijk is woensdagmiddag een fietser zwaargewond geraakt toen ze werd aangereden door een betonmixer. “Rond 12 uur kregen we een melding binnen van een zwaar ongeval op het rondpunt bij de Marksesteenweg. Er zijn daar veel scholen in de buurt en dus ook fietsers. Hoe het ongeval is gebeurd, wordt nog onderzocht. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht”, zegt Thomas Detavernier van politiezone VLAS.

Rond 12 uur kreeg de politiezone VLAS een melding van een fietser, die was aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval vond plaats ter hoogte van het rondpunt tussen de Markesteenweg en Felix De Bethunelaan. In de buurt van de plek waar het ongeval gebeurde, bevinden zich verschillende scholen. Op woensdagmiddag is het er soms erg druk. “Het is nog niet duidelijk of de vrouw er van de scholen kwam of niet. Ook de precieze omstandigheden van het ongeval zullen door een verkeersdeskundige van het parket onderzocht worden”, vertelt woordvoerder Thomas Detavernier.

De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het rondpunt blijft nog een tijd afgesloten.