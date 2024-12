Fietser ter plaatse gereanimeerd na kwalijke val: verpleegster die passeert dient eerste zorgen toe, man in kritieke toestand naar ziekenhuis

Langs de Gentsestraat in Moorslede kwam dinsdagmiddag een oudere man omstreeks 16.30 uur zwaar ten val. De man werd in erg kritieke toestand overgebracht naar AZ Delta in Roeselare.

Omstreeks 16.30 uur volgde een 78-jarige fietser het fietspad langs de Gentsestraat, een belangrijke invalsweg naar het centrum van Moorslede toe. De man reed weg vanuit het centrum, toen het plots helemaal verkeerd ging. De fietser kwam om een nog onduidelijke reden te val. De kans lijkt groot dat hij plots een beroerte kreeg en daardoor de controle over het stuur van zijn fiets verloor. Bij het voorval waren er geen getuigen. Een verpleegster van het Wit-Gele Kruis zag de man op de grond liggen en bracht hem de eerste zorgen toe.

Ondertussen snelden de hulpdiensten ter plaatse. Een MUG-team en een ambulance kwamen vanuit Roeselare aangereden, de brandweer van Moorslede plaatste een tent zodat de man op een rustige manier kon verzocht worden. Het was onmiddellijk duidelijk dat het slachtoffer er erg slecht aan toe was. De fietser werd ter plaatse gereanimeerd. Meer dan een half uur nadat hij ten val kwam werd hij in erg kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare. Het parket stelde geen deskundige aan.