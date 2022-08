Fietser overleden na aanrijding met vrachtwagen in Ieper

Op het rondpunt langs de Meenseweg in Ieper kwam het deze namiddag tot een dodelijke aanrijding tussen een fietser en een vrachtwagen. Het parket is nu ter plaatse voor verder onderzoek.

Door het ongeval is de afslag van de Zuiderring richting Zonnebeke afgesloten voor het verkeer. Gezien het spitsuur is het er enorm druk en staan er in alle richtingen behoorlijk lange files. Je vermijdt best de omgeving.

Meer info volgt. (DBI)