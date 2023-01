Fietser overleden na aanrijding met trein in Lendelede

Maandagnamiddag gebeurde er een dodelijk ongeval aan de spoorwegovergang in de Rozebeeksestraat in Lendelede. Daarbij kwam een fietser in aanrijding met de trein.

Maandagnamiddag kwam een fietser om het leven na een treinongeval. Over de exacte omstandigheden is er nog veel onduidelijkheid. Het treinverkeer tussen Kortrijk en Ingelmunster ligt stil, er wordt momenteel gekeken om de reizigers zo snel mogelijk te evacueren met bussen.

Later meer…