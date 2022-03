Fietser kritiek na botsing met wagen in Lichtervelde

Een 60-jarige man uit Torhout is dinsdagochtend in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare nadat hij op het kruispunt van de Hazelstraat met de Roeselarestraat aangereden werd door een auto.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8.15 uur. Een 23-jarige hoogzwangere vrouw uit Lichtervelde wou vanuit de Hazelstraat de drukke Roeselarebaan opdraaien. Bij dat manoeuvre merkte ze een 60-jarige fietser, die de Roeselarebaan wou oversteken, te laat op.

De vrouw werd waarschijnlijk verblind door de lage zon. De man werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar AZ Delta in Roeselare. De zwangere vrouw werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout.