Fietser komt zwaar ten val aan werken en wordt in kritieke toestand naar ziekenhuis gebracht

Zondagnamiddag kwam een fietser zwaar ten val in de Warandestraat in Wevelgem. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

“De feiten deden zich voor ter hoogte van de werken die er actueel worden gehouden”, klonk het bij commissaris Vannieuwenhuyse. “De man, een 47-jarige inwoner van Moorsele, reed er met zijn elektrische fiets in de richting van Wevelgem.”

“In de Warandestraat, ter hoogte van de werken, liep het grondig fout. Het is nog onduidelijk waarom maar de man reed er tegen een signalisatiebord aan. Daarbij kwam hij ernstig ten val en werden de hulpdiensten ter plaatse geroepen. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het AZ in Rumbeke overgebracht.”