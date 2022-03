Fietser komt om het leven op tramsporen in Zeebrugge

Vrijdagavond even voor 21 uur gebeurde op de Kustlaan in Zeebrugge een dodelijk ongeval. Een fietser kwam er in nog onduidelijke omstandigheden op de tramsporen terecht en is overleden.

Hoe het ongeval ter hoogte van de New Yorklaan is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Door de werken aan de tramsporen is de verkeerssituatie aangepast en is ze in sommige gevallen niet altijd en overal even duidelijk. Ook voor fietsers. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de juiste omstandigheden waarin het ongeval gebeurde te onderzoeken. Door het ongeval was er geen tramverkeer meer mogelijk.