Fietser komt om het leven na frontale botsing met wagen in Oudenburg

Zaterdagmorgen rond 11 uur gebeurde in de Stationsstraat in Oudenburg een dodelijk ongeval.

Een bestuurster van een personenwagen die in de richting van het centrum reed week ter hoogte van de Abdijhoeve af van haar rijvak en botste frontaal op een fietser die op het fietspad in de tegenovergestelde richting reed. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en brachten de man, die op amper 2 km van waar het ongeval zich voordeed woonde, over naar het ziekenhuis.

Daar is hij echter overleden. Ook de dame, die vermoedelijk onwel is geworden, werd naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de Stationsstraat voor het autoverkeer in beide richtingen afgesloten. Er werd een verkeersdeskundige werd aangesteld om de juiste omstandigheden waarin het ongeval gebeurde te onderzoeken.