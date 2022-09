Fietser in levensgevaar na kwalijke val

Maandagmiddag rond 18 uur is een 75-jarige fietser zwaar ten val gekomen en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt van de Proosdijstraat en de Lodistraat in Hertsberge-Oostkamp.

De fietser die op het fietspad reed is vermoedelijk onwel geworden en gevallen. Hij kwam daarbij tegen een verkeersgeleider terecht. De mug en ambulance kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. De brandweer plaatste een scherm om het gebeuren aan het zicht te onttrekken.

De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Op het kruispunt was er beurtelings verkeer. Daar zorgde de politie voor.