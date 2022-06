Fietser in levensgevaar na aanrijding in Torhout

Woensdagmiddag even over 14 uur gebeurde op de Roeselaarseweg in Torhout een zwaar ongeval. Een man van een fietsend echtpaar die uit Sneppestraat kwam en de Roeselaarseweg wou oversteken schatte de verkeerssituatie verkeerd in.

Terwijl zijn vrouw het verkeer correct inschatte deed de man dat niet en stak hij de baan over. Daar werd hij gegrepen door een wagen die in de richting van Torhout reed. De man was er erg aan toe. Hij werd door de hulpdiensten gereanimeerd en met de mug-heli naar het ziekenhuis overgebracht.

Zijn toestand is levensbedreigend. Zijn vrouw die alles zag gebeuren werd ter plaatse opgevangen door de hulpdiensten. Door het ongeval was de Roeselaarseweg in de richting van Torhout deels afgesloten. Aangezien er getuigen waren van het ongeval werd geen deskundige aangesteld.