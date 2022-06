Fietser in levensgevaar na aanrijding in Roeselare, helikopter moet landen op kruispunt

Dinsdagavond landde de MUG-helikopter op het kruispunt van de Iepersestraat en de Westlaan in Roeselare. Een fietster was er even voordien aangereden door een personenwagen. De vrouw kwam ten val en geraakte zwaargewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks kwart voor acht. Een personenwagen en een fiets kwamen vlakbij het kruispunt met elkaar in aanraking. De fietser kwam daarbij ten val. Haar toestand bleek onmiddellijk ernstig.

Een ambulance en een MUG-team werden onmiddellijk opgeroepen. Doordat er geen MUG-voertuig beschikbaar was, werd de MUG-helikopter opgeroepen. Die landde vlak in het midden van het kruispunt van de Westlaan en de Iepersestraat.

Buiten levensgevaar

De politie en de brandweer sloten de nabije omgeving van het kruispunt af voor het verkeer. Heel wat omwonenden hoorden het geluid van de landende helikopter en kwamen kijken wat er precies gaande was.

Ondertussen kreeg de fietster ter plaatse de eerste zorgen. De vrouw werd zwaargewond, maar buiten levensgevaar, met de ambulance overgebracht naar AZ Delta. Kort daarna verliet ook de MUG-helikopter de plaats van het ongeval.