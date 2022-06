Fietser in levensgevaar na aanrijding in Oostrozebeke

Een 62-jarige fietser is donderdagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Hoogleenstraat. Hij wou de weg oversteken om de Vlasstraat in te slaan, maar werd gegrepen door een blauwe Ford Fiesta.

Zowel de bestuurster van de wagen, een vrouw van in de dertig, als de fietser kwamen vanuit de richting van Tielt. De man, de 62-jarige V.G. uit Meulebeke, reed links van de weg en toen hij met zijn elektrische fiets wou oversteken om de Vlasstraat in de slaan, ging het mis. Een grote ster in de voorruit van de Ford Fiesta getuigt van de impact waarmee fietser aangereden werd. De wagen belandde in de berm. De bestuurster bleef ongedeerd, een familielid kwam haar ophalen.

Een verpleegkundige die toevallig passeerde, diende de eerste zorgen toe aan de aangereden man. Hij werd in comateuze toestand naar het AZ Delta in Roeselare gebracht en verkeerde in levensgevaar. Het parket van Kortrijk is op de hoogte en stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.