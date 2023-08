Fietser gewond na aanrijding in Koekelare vlakbij thuis

Een fietser raakte dinsdagochtend betrokken bij een verkeersongeval vlak nadat hij thuis vertrokken was in Koekelare.

De aanrijding gebeurde rond 7.15 uur in de Moerestraat ter hoogte van de Eernegemstraat. De fietser was twee minuten eerder thuis vertrokken vanuit de Moerestraat. Ter hoogte van het kruispunt kwam het tot aan aanrijding met de wagen waarbij de fietser ten val kwam. Die klaagde over pijn aan de ribben en kreeg verzorging van toegesnelde ambulanciers. Politiezone Polder kwam de nodige vaststellingen doen. (JH)