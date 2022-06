Fietser gewond na aanrijding door gedrogeerde bestuurder in Ichtegem

In de Zuidstraat in Ichtegem is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een bestuurder die onder invloed van drugs rondreed. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 17 uur in de Zuidstraat.

De 33-jarige fietser uit Ichtegem en een 42-jarige man uit Ichtegem die een personenwagen bestuurde kwamen met elkaar in botsing. De fietser werd licht gewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert Torhout.

De bestuurder van de personenwagen was onder invloed van verdovende middelen en legde een positieve speekseltest af wat wijst op drugs in het verkeer. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

