Fietser even bewusteloos na ongeval met andere fietser aan station

Een 20-jarige fietser uit Roeselare geraakte dinsdagavond zwaargewond bij een ongeval aan het station in Izegem. De man was even bewusteloos, maar verkeert buiten levensgevaar.

Matthias V. reed omstreeks 21 uur met zijn fiets in op een andere fietser, een jongen van 13 jaar uit Izegem. Beide fietsers kwamen bij de aanrijding ten val.

Matthias V. belandde daarbij met zijn hoofd op een betonnen boordsteen. Hij liep daarbij een hoofdwonde op en was even buiten bewustzijn.

Een ziekenwagen en een MUG-team snelden onmiddellijk ter plaatse. De jongeman werd met een open hoofdwonde overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar.