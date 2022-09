Fietser en motorrijder met elkaar in botsing in Marke

Dinsdagmorgen kwam het tot een aanrijding tussen een fietser en een motorrijder in de Rekkemsestraat in Marke. Beide personen werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval draaide de ochtendspits grondig in de soep.

Zowel buurtbewoners als weggebruikers schrokken van de stevige klap die rond 7:15 uur doorheen de Rekkemsestraat weergalmde. Een motorrijder en een fietser, beiden rijdend in de richting van Rekkem, kwamen ten val nadat ze tegen elkaar aan reden. Volgens enkele getuigen zou de fietser een onverklaarbaar manoeuvre hebben uitgevoerd en kon de motorrijder de dame niet meer ontwijken.

Het is een piste die ook door de politie wordt onderzocht. “Er is nog helemaal geen zekerheid en het onderzoek loopt nog maar er zijn inderdaad aanwijzingen dat de fietser om één of andere reden de straat plots zou hebben gedwarst”, klinkt het in een verklaring van de politiezone VLAS. “Toch worden alle getuigen nog verhoord en worden alle theorieën aan de praktijk getoetst dus kunnen we nog niet voor de volle 100% uitgaan van dit scenario. De fietser werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, de motorrijder zou dan weer een paar gebroken ribben aan het voorval hebben overgehouden. Wetende dat we hier nog steeds spreken over zwakke weggebruikers, zijn we blij dat de verwondingen niet ernstiger waren.”

Omleiding

Tijdens de interventie van de hulpdiensten werd de Rekkemsestraat voor het verkeer afgesloten. Weggebruikers moesten een omleiding via de Debrabanderestraat en de Marktstraat volgen, wat meteen heel wat verkeershinder met zich meebracht.