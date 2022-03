Fietser door auto aangereden in Mandellaan in Roeselare

In de Mandellaan in Roeselare is gisteravond om 18 uur een fietser aangereden door een Peugeot Partner. De bestuurder week zonder reden af van de rijweg en maaide de fietser van het fietspad. Het slachtoffer vloog over de wagen en viel neer.

De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar werd later door zijn stiefvader aangegeven bij de politie. Het slachtoffer werd met zware verwondingen aan het hoofd en borstkas afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet langer in levensgevaar. De bestuurder verklaarde kwaad te zijn op de wereld, meent dat de overbevolking een groot probleem is en dat hij daar iets moest aan doen.

Verder testte de chauffeur positief op een drugstest en komt hij later voor de onderzoeksrechter voor poging tot doodslag. Er is een getuige die beelden heeft van de feiten. Het slachtoffer is zwaargewond aan het hoofd en borstkas maar niet langer in levensgevaar.