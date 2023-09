Fietser die weg kruist komt om het leven na aanrijding

Donderdag gebeurde een zwaar verkeersongeval op de Elisabethlaan in Oostende. Een fietser werd er ter hoogte van de Sint-Janskerk aangereden.

Het ongeval gebeurde rond 15 uur. Een fietser wou de Elisabethlaan oversteken toen het fout liep. De fietser werd geraakt door een auto die richting de zee reed. De klap was verschrikkelijk. Voor de fietser kwam alle hulp te laat. De hulpdiensten probeerden de fietser nog te reanimeren, maar het slachtoffer, een bejaarde Oostendenaar, stierf ter plaatse.

Brokstukken van de fiets lagen meer dan 50 meter van de plaats van het ongeval verwijderd. De man die met de auto reed en een vrouw die als passagier in de wagen zaten waren in shock na het ongeval. De Elisabethlaan is in de richting van de Northlaan volledig versperd. Het verkeer moet een omleiding volgen via de Generaal Jungbluthlaan.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het is voorlopig nog wachten op de bevindingen van de expert. De politiezone Oostende kan wel al melden dat de 20-jarige automobilist een negatieve speekseltest aflegde. De bestuurder was ook niet onder invloed van alcohol.