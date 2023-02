Fietser belandt onder landbouwvoertuig: “Levensgevaar is geweken”

Een fietser belandde zaterdagvoormiddag onder de aanhangwagen van een tractor in Heuvelland. De Fransman was even kritiek. “Maar het levensgevaar is geweken”, bevestigt het parket.

Het ongeval gebeurde bij het kruispunt van de Seule-, Potterie- en Kortepijpstraat tussen de Heuvellandse deelgemeente Nieuwkerke en de grens met Frankrijk. De fietser draaide de landelijke Kortepijpstraat in, een zijstraatje van de Seulestraat. Daar reed ook een tractor met aanhangwagen. Plots belandde de fietser met zijn fiets en been onder de wielen van het landbouwvoertuig.

De hulpdiensten werden opgeroepen om 10.20 uur. Brandweer Westhoek snelde ter plaatse om het slachtoffer, een Fransman van 53 jaar, te bevrijden vanonder het voertuig. De man liep levensbedreigende verwondingen op en werd onder MUG-begeleiding overgebracht naar het ziekenhuis.

Deskundige

“Het levensgevaar is geweken”, bevestigt het parket van West-Vlaanderen, dat een verkeersdeskundige aanstelde om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. “De deskundige moet nog verder onderzoek verrichten, dus daarover kan voorlopig nog niet gecommuniceerd worden”, klinkt het nog.

Het slachtoffer liep een ernstige beenbreuk op en zijn fiets was volledig verhakkeld. De bestuurder van de tractor, een man van 52 jaar uit Heuvelland, was erg onder de indruk. De vaststellingen namen enkele uren in beslag. (TP)