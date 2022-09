Fietser (83) overleden, nadat hij onder wielen van landbouwvoertuig komt

Langs de Koekuitstraat in Beitem, op de grens van Moorslede met Roeselare, kwam zondagochtend een bejaarde fietser om het leven. De man viel met zijn elektrische fiets en belandde onder de wielen van een landbouwvoertuig.

Het ongeval gebeurde rond 9.45 uur. Een fietser volgde vanuit de Rumbeeksestraat de Koekuitstraat, toen op dat ogenblik ook een landbouwvoertuig met verhakselde maïs diezelfde weg wou nemen. De Koekuitstraat is erg smal. Op het ogenblik dat het landbouwvoertuig de fietser passeerde kwam de man ten val en belandde hij onder de wielen van de aanhangwagen. Het is onduidelijk of de man op dat ogenblik nog aan het fietsen was of hij al stilstond langs de weg.

De fietser was op slag dood. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De Koekuitstraat werd onmiddellijk afgesloten voor het verkeer. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Elektrische fiets

“Deze voormiddag is in Beitem bij Roeselare een man (1939) op een elektrische fiets overleden, nadat hij onder de wielen van een tractor was terechtgekomen”, laat het parket weten. “De fietser en de tractor kwamen elk uit tegenovergestelde richting, maar het onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over de precieze omstandigheden.”