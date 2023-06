Fietser (81) kritiek na ongeval in Blankenberge

Een 81-jarige man uit Blankenberge is vrijdagochtend in kritieke toestand afgevoerd na een verkeersongeval. Hij kwam met zijn fiets in aanrijding met een wagen. Uit de eerste vaststellingen ter plaatse bleek dat het slachtoffer geen voorrang zou hebben verleend aan de personenwagen.

Het ongeval gebeurde even na 8 uur in de De Smet De Naeyerlaan. De 81-jarige man kwam er met zijn fiets in aanrijding met de wagen en kwam daarbij zwaar ten val. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was.

Mughelikopter

De tachtiger bleef liggen op het wegdek en de toegesnelde hulpdiensten dienden hem ter plaatse de eerste zorgen toe.

Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. Het slachtoffer werd uiteindelijk met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn toestand was zorgwekkend.

Tramverkeer onderbroken

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft geen verkeersdeskundige aangesteld, maar de precieze omstandigheden van het ongeval worden wel nog verder onderzocht door de politie. Uit de eerste vaststellingen ter plaatse bleek dat het slachtoffer geen voorrang zou hebben verleend aan de personenwagen, meldt het parket.

Door het incident was het tramverkeer in beide richtingen onderbroken, maar ondertussen kan de Kusttram er opnieuw rijden. Ook de rijbaan is vrijgemaakt. (MM)