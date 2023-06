Fietser (81) in kritieke toestand afgevoerd na ongeval in Blankenberge

Een 81-jarige man uit Blankenberge is vrijdagochtend in kritieke toestand afgevoerd na een verkeersongeval. Hij kwam met zijn fiets in aanrijding met een wagen.

Het ongeval gebeurde even na 8 uur in de De Smet De Naeyerlaan. De 81-jarige man kwam er met zijn fiets in aanrijding met de wagen en kwam daarbij zwaar ten val. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was.

De tachtiger bleef liggen op het wegdek en de toegesnelde hulpdiensten dienden hem ter plaatse de eerste zorgen toe. Ook de MUG-helikopter kwam ter plaatse. Het slachtoffer werd uiteindelijk met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn toestand was zorgwekkend. De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen om na te gaan hoe het ongeval kon gebeuren. (MM)