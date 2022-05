Fietser (77) zwaargewond nadat hij wordt gegrepen door vuilniswagen in Menen

Maandag voormiddag raakte een fietser zwaargewond bij een dodehoekongeval in de Grondwetstraat in Menen. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval in beeld te brengen.

De aanrijding vond plaats kort voor 09:30 uur. Op het kruispunt van de Kongresstraat en de Grondwetstraat wilde een vuilniswagen afdraaien richting Moeskroenstraat. De bestuurder van de truck merkte een 77-jarige fietser, die naast zijn vrachtwagen reed, niet of te laat op waarop het tot een aanrijding kwam.

Zware hoofdwonden

De fietser moest door de brandweer van onder de vuilniswagen worden bevrijd en werd met zware hoofdwonden naar het ziekenhuis overgebracht. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd maar was zwaar onder de indruk van de feiten.

Na contactname met het parket, werd besloten een verkeersdeskundige ter plaatse te sturen. Het kruispunt bleef een tijd lang voor het verkeer afgesloten.