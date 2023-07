Deze middag is er een ongeval gebeurd in Veldegem waarbij een 72-jarige fietser levensgevaarlijk gewond is geraakt na een val in een gracht. Dat laat het parket van Brugge weten.

Zijn echtgenote was bij hem toen het ongeval gebeurde. Verder kan het parket nog niet veel kwijt, de precieze omstandigheden worden volop onderzocht.

Later meer.