Bij een ongeval in Zedelgem is zondag een 72-jarige fietser levensgevaarlijk gewond geraakt. De man kwam tijdens een fietstocht met zijn vrouw in een gracht terecht.

Het ongeval gebeurde zondagmiddag in de Kon. Astridstraat in Veldegem. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert in levensgevaar. Het is niet duidelijk of er een voertuig bij het ongeval betrokken was. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken.