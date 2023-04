Fietser (71) gewond na aanrijding met auto in Zedelgem

Vrijdagmorgen is er in de Torhoutsesteenweg in Zedelgem een ongeval gebeurd. Daarbij raakte een fietser gewond.

Een 65-jarige vrouw uit Torhout reed vrijdagmorgen met haar Opel Corsa in de Torhoutsesteenweg in de richting van Brugge. Ter hoogte van het rond punt met de Koning Albertstraat komt ze in aanrijding met een fietser die op de rotonde rijdt.

De fietser, een 71-jarige man uit Zedelgem, komt ten val en raakt hierbij lichtgewond.