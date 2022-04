Fietser (69) uit Oedelem overlijdt na aanrijding met tractor

Vrijdagmorgen even voor 10.00 uur gebeurde in de Bruggestraat in Oedelem een dodelijk ongeval.

Volgens de eerste berichten zou een fietser aangereden zijn door een tractor. Het zou gaan om een man van 69 uit Oedelem.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden de man nog te reanimeren maar helaas kon dit niet baten. De fietser overleed ter plaatse.

Door het ongeval was de Bruggestraat in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. De precieze omstandigheden waarin het ongeval gebeurde worden onderzocht.

(JVMA)