Fietser (61) overleden na aanrijding in Sint-Andries

Zondagnamiddag rond 13:00 uur gebeurde er een zwaar ongeval op de Gistelsteenweg in Sint-Andries, bij Brugge. Een bestuurder in een zwarte SUV reed er een man (61) uit Varsenare op de fiets aan. De fietser overleed bij aankomst in het ziekenhuis.

Het was druk op de Gistelsteenweg want om 13:30 uur begon immers de topper tussen Club Brugge en Antwerpen. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt onderzocht. Feit is dat de fietser vooraan door de SUV gegrepen werd en op de rijweg richting de Platse terechtkwam.

De mug kwam ter plaatse en de man werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij bij aankomst overleden. De Gistelsteenweg werd in beide richtingen in het kader van het onderzoek voor het autoverkeer afgesloten.

Het is voorlopig nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. In die omstandigheden besliste de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen om een verkeersdeskundige aan te stellen. De expert zal nu de precieze omstandigheden van het ongeval moeten onderzoeken.

