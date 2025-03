De hulpdiensten kregen zondagmiddag rond 16.25 uur melding van een fietser die gevallen was in de Makeveldstraat in Torhout.

Bij aankomst bleek dat 61-jarige man uit Torhout was gevallen met zijn fiets, zonder dat daarbij andere voertuigen in betrokken waren. Hij was lichtgewond en werd ter plaatse verzorgd door het medisch personeel van de ziekenwagen. Gezien hij dronken was, werd hij na de verzorging bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel waar hij kon ontnuchteren. (JH)