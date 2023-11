Fietser (60) komt onder vrachtwagen terecht en overlijdt ter plaatse: chauffeur verleende geen voorrang

Een 60-jarige fietsster uit Zulte is donderdagochtend om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen op het kruispunt van de Kruishoutemseweg en de Driekavenstraat. De chauffeur verleende geen voorrang op het fietspad. Mogelijk ging het om een dodehoekongeval.

De vrouw reed iets voor 8 uur donderdagmorgen met haar elektrische fiets op het smalle fietspad langs de Kruishoutemseweg. Ter hoogte van het kruispunt met de Driekavenstraat kwam ze onder een vrachtwagen terecht die vanuit de zijstraat rechts de Kruishoutemseweg wou opdraaien. De vrouw overleed ter plaatse. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock.

Steun en bijstand

“Toen ik ter plaatse kwam, zag hij lijkbleek en hij stond te trillen op zijn benen”, zegt Carl Van Den Broucke, zaakvoerder van tuinbouwbedrijf Arbowar waarvoor de chauffeur aan het werk was. “Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de nabestaanden, we willen hen vanuit het bedrijf onze oprechte deelneming aanbieden. Maar ook wij zijn er niet goed van. De chauffeur in kwestie werkt al bijna twintig jaar voor ons en hij is nog nooit iets tegengekomen. Hij krijgt nu de nodige psychologische bijstand. Die fietsster heeft hij nooit zien aankomen en zelfs niet gevoeld tot het te laat was. Ze moet net op het verkeerde moment vlak voor zijn cabine gepasseerd zijn, het is een echt drama.”

“Een professionele chauffeur moet wel rekening houden met de dode hoek” – parket

Het parket van Kortrijk stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden vast te stellen. “Mogelijk was de fietsster inderdaad moeilijk zichtbaar of bevond ze zich in de dode hoek maar een professionele chauffeur moet daar rekening mee houden”, klinkt het bij het parket.

Het slachtoffer liet het leven enkele maanden na het overlijden van haar man. De nabestaanden wensten niet te reageren op het ongeval.

Complexe situatie

De zaakvoerder van Arbowar leeft in de eerste plaats mee met de hen, maar klaagde ook de verkeerssituatie in de omgeving aan. “Door de Freinetschool in de Nokerseweg mogen we daar met onze camions niet passeren tussen 7.30 en 9 uur ’s morgens. Daarom moet al het zwaar verkeer door de kleine Driekavenstraat om tot op de Kruishoutemseweg te geraken. Dat begrijp ik niet, ik denk dat het eenvoudiger is om het verkeer te regelen op een bewaakte oversteekplaats nabij de school dan alle vrachtwagens over die kleine wegen te sturen.”

Gevaarlijke weg

De Kruishoutemsweg staat bovendien al langer bekend als een gevaarlijke weg voor fietsers. Op het smalle fietspad passeren fietsers in beide rijrichtingen langs de rijweg waar 70 kilometer per uur toegelaten is. Slechts een dun strookje asfalt scheidt de fietsers van de drukke gewestweg.

Een kleine twee jaar geleden werd al bekendgemaakt dat de Kruishoutemseweg heraangelegd zou worden met nieuwe, brede en vrij liggende fietspaden. De werken zelf zouden echter pas in 2028 van start gaan. In nieuwe ontwerpen probeert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wel zoveel mogelijk dubbelrichtingsfietspaden te vermijden.

“Bij de heraanleg van deze baan ligt dat nog niet vast, maar de richtlijn is hier wel om enkelrichtingsfietspaden in te richten”, klinkt het bij AWV. “Het project bevindt zich nog in een beginfase en zal de komende maanden en jaren in dialoog met omwonenden en belanghebbenden verder worden uitgetekend.” (Jonathan Folens & Levi Verbauwhede)