Fietser (48) overleden bij ongeval met bestelwagen in Aartrijke

Bij een ernstig verkeersongeval in Aartrijke is woensdag een 48-jarige fietser om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer werd gegrepen door een bestelwagen.

Het ongeval deed zich woensdagavond voor rond 17.50 uur op de Eernegemsestraat in Aartrijke, een deelgemeente van Zedelgem. Een fietser wilde de Eernegemsestraat oversteken ter hoogte van de Zeeweg Noord. Bij dat manoeuvre werd de man uit Oostkamp gegrepen door een bestelwagen. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar het slachtoffer overleed niet veel later aan zijn verwondingen.

Het Brugse parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Wij leven enorm mee met de familie. Dit is verschrikkelijk

Burgemeester Annick Vermeulen ging woensdagavond meteen ter plaatse na het telefoontje van de politie. “De fietser, die reed op een zwarte mountainbikefiets, was toen al onderweg met de ambulance naar het AZ Delta in Rumbeke. De 49-jarige man uit Oostkamp werd zowel ter plaatse als in de ambulance gereanimeerd, maar het mocht niet baten. Hij is overleden aan zijn verwondingen. Wij leven enorm mee met de familie. Dit is verschrikkelijk.”

Gevaarlijk kruispunt

Het is niet de eerste keer dat er een dodelijk accident gebeurt op het kruispunt van de Zeeweg met de Eernegemsestraat in Aartrijke. Vorig jaar in december gebeurde op bijna dezelfde locatie een dodelijk ongeval met een motorrijder uit Eernegem. “We zijn ons ervan bewust dat dit een gevaarlijk punt is. Het is heel belangrijk dat het verkeer dat vanuit de Zeeweg komt, zowel uit beide richtingen, helemaal stopt vooraleer men de Eernegemsestraat kruist. De autobestuurder gisteren reed op de Eernegemsestraat in de richting van Aartrijke richting Eernegem. De fietser kruiste de weg vanuit de Zeeweg, maar de autobestuurder kon hem helaas niet meer ontwijken. Ook hij was in shock.” (Belga/BC)