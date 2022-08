Fietser (26) in levensgevaar na bizar ongeval in Pittem

In de nacht van maandag op dinsdag is een 26-jarige man uit Pittem zwaargewond geraakt bij een bizar ongeval. Hij was samen met een vriend met de fiets onderweg langs de Egemstraat toen hij rond 2.20 uur bleef haperen aan een verkeersbord.

De onfortuinlijke jongeman kwam bijzonder slecht ten val en werd in levensgevaar overgebracht naar het AZ Delta in Rumbeke. Hij mag van geluk spreken dat hij niet alleen onderweg was en dat zijn vriend de hulpdiensten kon verwittigen.

Aangezien er geen derden betrokken waren bij het ongeval, is er geen verkeersdeskundige aangesteld. De toestand van het slachtoffer is intussen stabiel.

(JF)