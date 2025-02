Fietser (23) gewond na aanrijding in Roeselare

Op het kruispunt van de Sint-Amandsstraat met de Traxweg, aan het viaduct aan het Roeselaarse station, gebeurde er vrijdag omstreeks de middag een ongeval. Daarbij geraakte een 23-jarige fietser uit Roeselare gewond.

Een fietser volgde de fietssnelweg tussen het station van Roeselare en de site Trax. De man reed aan aanzienlijke snelheid de Sint-Amandsstraat over. Een 61-jarige vrouw uit Roeselare kwam net aangereden. Zij kon de fietser niet meer ontwijken. Het kwam tot een aanrijding waarbij de fietser ten val kwam. Een ambulance snelde ter plaatse. De fietsers werd gewond, maar bij bewustzijn afgevoerd naar AZ Delta in Roeselare. Door het ongeval was er even lichte verkeershinder. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.