Fietser (18) belandt onder vrachtwagen bij verkeersongeval in Waregem: slachtoffer kritiek, truckchauffeur in shock

In de Roterijstraat in Sint-Eloois-Vijve bij Waregem is donderdagochtend een ernstig ongeval gebeurd. Een 18-jarige fietser werd aangereden door een vrachtwagen. De tiener raakte levensgevaarlijk gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De achttienjarige jongeman, afkomstig uit Meulebeke, reed op het fietspad langs de Roterijstraat toen hij plots gegrepen werd door een vrachtwagen die de oprit van chemiebedrijf DL Chemicals wou oprijden. De fietser werd nog enkele meters meegesleurd en liep erg zware verwondingen op. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse.

Omstandigheden nog onduidelijk

Nadat ze ter plaatse de eerste zorgen toedienden, werd het slachtoffer in levensgevaar naar het AZ Groeninge in Kortrijk gebracht. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk, het parket stelde een verkeersdeskundige aan.

“Het ging om een vrachtwagen die op ons bedrijf kwam lossen”, zegt Gerdy Van Der Eecken, preventieadviseur bij DL Chemicals. “Ik heb nadien kort met de chauffeur gesproken, hij was diep onder de indruk. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor de nodige psychologische bijstand. Wij hebben de camerabeelden van op onze oprit ter beschikking gesteld van de politie en het parket, zij kunnen die verder analyseren. We hopen vooral dat alles goed komt met het slachtoffer.”