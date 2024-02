In de Keibergstraat in Torhout kwam het maandagochtend tot een aanrijding. Een personenwagen, bestuurd door een 20-jarige vrouw uit Ingelmunster, kwam in aanraking met een fietser.

De 17-jarige jongen uit Torhout werd lichtgewond bij het ongeval. Hij werd overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Rembert in Torhout. De politie Kouter kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. (JH)