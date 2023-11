Fietser (15) aangereden door trein nadat hij door slagboom glipt in Wervik: als bij wonder maar lichtgewond

Aan de overweg in de Molenstraat vlakbij het station van Wervik gebeurde dinsdagmorgen in de volle ochtendspits een aanrijding tussen een 15-jarige jongen op de fiets en een trein die uit de richting Ieper kwam. De fietser liep verwondingen aan het hoofd op en mag alvast van veel geluk spreken. Dit had veel slechter kunnen aflopen. Het treinverkeer tussen Ieper en Menen was tot even na 10 uur onderbroken, maar was daarna weer normaal.

Aan de bewaakte overweg negeerde de jongen omstreeks 8 uur de slagbomen en reed er tussen. Op dat moment kwam de trein net voorbij en was er een aanrijding. Blijkbaar liep het slachtoffer met zijn fiets onder de arm hevig bloedend aan het hoofd nog weg in de richting van de Tramstraat. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Zijn verwondingen blijken mee te vallen.

Overwegen afgesloten

Door de aanrijding lag het treinverkeer tussen Ieper en Menen stil. In Wervik werden de overwegen in de Hellestraat, Ommegangstraat en uiteraard de Molenstraat afgesloten. Politie en Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS, kwamen ter plaatse.

Op de trein zaten nogal wat scholieren die in Wervik les volgen. Voor de gestrande reizigers was het wachten op een andere trein om hun bestemming richting Kortrijk te bereiken.

Even na 10 uur was alle treinverkeer weer normaal.

Roekeloze fietsers

Marc Cailliau baat honderd meter verder in de Molenstraat een fietsenwinkel uit en is niet verwonderd over wat er gebeurde. “Maanden geleden sprak ik burgemeester Youro Casier om iets te doen aan de roekeloosheid van de fietsers”, zegt Marc. “Op het moment van de passages van de treinen zijn er echt wel politiecontroles nodig.”

“Ik zie al van ver met welk remsysteem fietsen en steps uitgerust zijn, ook zijn er vaak totaal geen remmen aanwezig of versleten remmen. Idem met de fietsverlichting. Ik woon nu eenmaal op de plek waar alles goed vast te stellen is. En voor alle duidelijkheid: denk nu niet dat ik spreek voor mijn eigen winkel om meer herstellingen te hebben, maar doe dit in het belang van de veiligheid van de fietsers.”