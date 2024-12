Fiat brandt helemaal uit na klap tegen duiker, jongedame kan tijdig ontkomen

Een jongedame had vrijdagnacht het geluk aan haar zijde bij een verkeersongeval in Ramskapelle bij Nieuwpoort. De vrouw ging met haar Fiat 500 van de weg af, knalde op een duiker en belandde in de gracht. De auto begon te branden maar gelukkig kon de jongedame tijdig vluchten.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagnacht om 2 uur ter hoogte van de carpoolparking in de Diksmuidse Weg in Ramskapelle bij Nieuwpoort. De jongedame reed in haar Fiat 500 op die weg en kwam van de rotonde toen ze plots in een bocht aan het slippen ging. Daarna verloor ze de controle over haar stuur en ging ze van de weg af. Haar auto belandde naast de weg tegen een stenen duiker en eindigde in de gracht.

Gelukkig was de impact van die botsing niet al te groot en raakte de vrouw daarbij niet gewond. Wel had ze meteen gezien dat de auto vooraan hevig begon te roken. De vrouw kon zich uit haar hachelijke positie bevrijden en uit de wagen in de gracht klauteren. Daarna werden de hulpdiensten gebeld. Haar Fiat stond bij aankomst van de brandweer van Nieuwpoort al volledig in lichterlaaie en brandde helemaal uit. De takeldienst kon enkel nog een uitgebrand wrak takelen. De politie deed daarna de nodige vaststellingen maar dat de vrouw ontzettend veel geluk had staat vast. (JH)