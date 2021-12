Familie van slachtoffer van vluchtmisdrijf: “Blij dat onze pa het nog kan navertellen”

Winkelnaar Filip Viaene heeft zondag de intensieve zorgen mogen verlaten en herstelt momenteel op een gewone kamer in AZ Delta Rumbeke van zijn verwondingen die hij vrijdagavond opliep toen hij werd opgeschept door een wagen. De dame die de wagen bestuurde, een twintiger uit Lendelede, pleegde vluchtmisdrijf en ging zich pas zondagavond aangeven. “We zijn blij dat we onze pa nog hebben”, zegt oudste zoon Sam (31). “We zijn ook opgelucht dat de aanrijder zich gemeld heeft. Iedereen kan fouten maken, maar een gewond iemand laat je niet langs de straat liggen.”

Filip Viaene (57) was vrijdagavond op weg naar huis toen hij in de Smissestraat in Sint-Eloois-Winkel omstreeks 22.15 uur werd gegrepen door een wagen. “We werden redelijk snel op de hoogte gebracht”, zegt Sam. “De klap moet enorm geweest zijn, iedereen kwam naar buiten. Zelf zat ik met mijn broer Niels (28) op een quiz van WIVO in De Link. We zijn dan naar de plaats van het ongeval gekomen. Mijn broer is daar gebleven met de hulpdiensten en de mensen van het parket, zelf ben ik onze ma gaan halen.”

Erwin Danis was als een van de eersten bij het ongeval. “Ik zag overal stukken plastiek over de weg liggen. Ik vertraagde om te kijken wat er gebeurd was en zag toen een man liggen. Ik weet wie het slachtoffer is, maar ik had hem niet meteen herkend. Als brandweerman ben ik nog bij ongevallen geweest, ik checkte ondertussen zijn pupillen. Hij was natuurlijk zwaar gewond, maar uitwendig vielen de verwondingen mee. Goed om horen dat hij aan de beterhand is.”

Het meeste delicate is de schedelfractuur die hij opliep, maar normaal zal een operatie niet nodig zijn

De hulpdiensten brachten het slachtoffer over naar AZ Delta Rumbeke. “De eerste twee uur dat we in het ziekenhuis zaten, waren we toch wat in het ongewisse over zijn toestand. Daarna kregen we het nieuws dat hij de zware klap zou overleven. Een dag later kregen we opnieuw goed nieuws. Dubbel dit keer. Onze pa mocht terug naar een gewone kamer en dus de intensieve afdeling verlaten. Bovendien had de dame, die het ongeval had veroorzaakt, zich ook gemeld.”

Met de fiets van en naar het werk

De familie is vooral blij dat Filip het zware ongeval zal overleven. “In het begin is het wat vrezen voor interne bloedingen. Maar uiteindelijk heeft hij een schedelfractuur opgelopen, zijn er drie ribben gebroken en een bijnier gescheurd. Op zijn hoofd heeft hij ook een wonde van tien centimeter en hij moet herstellen van een hersenschudding. Het meest delicate is die schedelfractuur, maar normaal moet hij niet geopereerd worden.”

Het zal zijn tijd vergen om te herstellen. Maar hopelijk komt alles goed

Filip Viaene was op de terugweg met de fiets van zijn werkgever E-Max op de industriezone in Gullegem. “Hij was bijna thuis toen het gebeurde. Hij is achteraan gegrepen en moet een enorme smak gemaakt hebben.” De aanrijder, een jongedame uit Lendelede, pleegde vluchtmisdrijf en meldde zich zondag. “Iedereen kan een fout maken, maar iemand gewond achterlaten doe je toch niet. Was het pakweg in de Muizelstraat gebeurd, dan hadden ze hem wellicht onderkoeld gevonden. Die vrouw zal moeten leven met hetgeen ze gedaan heeft. Maar wij zijn vooral blij dat we onze pa nog hebben.”

Ondertussen herstelt Filip in AZ Delta. “Door de beperkte bezoekregeling mag mijn ma er maar een uurtje per dag bij.” Echtgenote Hilde Leenknecht, zonen Sam en Niels en Filips schoondochters halen opgelucht adem. “Het zal zijn tijd vergen om te herstellen. Maar hopelijk komt alles goed.”