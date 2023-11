Familie rouwt om ‘Reintje’ na dodelijk ongeval: “Ze was een engel, altijd in de weer voor anderen”

De familie Follet-Pinseel rouwt om het tragische ongeval dat hun geliefde moeder en zus gisteren maandag overkwam. Irena ‘Reintje’ Follet (85) vertrok gisteren in de vroege namiddag per fiets richting Alveringem Dorp, vermoedelijk naar haar broers Jozef en André die in de Groenedreef wonen. “Ze zou gisteren of vandaag soep komen maken”, vertelt André. “In de plaats van Reintje stonden plots haar zoon Cyriel en een politieagent voor de deur.”

Irena Follet – Reintje zoals ze door de meeste mensen genoemd werd – was in Alveringem een goed gekend dorpsfiguur. Bij gebrek aan wagen of rijbewijs waren Reintje en haar fiets onafscheidelijk. Op voorwaarde dat het droog was, reed ze door weer en wind vanuit haar woning ten velde in de Burgmolenstraat soms meerdere keren door Alveringem platse. Om boodschappen te doen, naar de mis te gaan of naar André en Jozef, haar twee ongehuwde broers van 78 en 77 jaar die samen wonen en voor wie Irena hun steun en toeverlaat was.

“Onze zus Reintje was een engel”, reageren Jozef (78) en André (77). “Ze leefde om andere mensen te helpen en gelukkig te maken. Ze kwam minstens twee keer per week: om een beetje te kuisen of om verse soep te maken. Ze wilde dat graag doen voor ons en we wilden haar dat niet afpakken. Reintje waste ook voor ons. We keken altijd sterk uit naar haar bezoek. Onze zus was onbaatzuchtig en vaak in de weer voor anderen. Ze zal vreselijk gemist worden nu ze zo plots uit ons midden is weggerukt. Maar Onze-Lieve-Heer is blijkbaar van oordeel dat haar opdracht hier volbracht is. Als zij niet in de hemel komt, bestaat hij niet”, zegt broer André.

Reactie zoon

Net buiten Alveringem op het grondgebied van Steenkerke wonen Cyriel Pinseel en Maria Vandenameele. Cyriel is de oudste zoon van Irena.

“Gisteren rond kwart voor twee kregen wij telefoon van mijn jongste broer Geert”, vertelt Cyriel. “Ik heb heel slecht nieuws. Ma is opgeschept door een auto en ze zou overleden zijn, sprak hij. Je gelooft dat eerst niet. Tot we ter plekke kwamen en al van ver de rode tent zagen. Dan weet je dat het zeer slecht is… De politie en de brandweer waren er nog, de MUG was al weg. Onze moeder lag onder een deken. Omdat haar lichaam fel gehavend was en fel onder het bloed zat, vond men het beter dat we haar niet zagen. We hoorden dat haar buurman dierenarts Tom Dewaele en buurmeisje Jade snel ter hulp gekomen zijn en nog probeerden om haar te reanimeren. We zijn hen daar dankbaar voor.”

De broers van Reintje – André en Jozef Follet die ook in Alveringem wonen – rouwen om het dramatische verlies van hun geliefde zus. © AB

Tweede moeder

Ook schoondochter Maria vertelt met veel genegenheid over haar geliefde schoonmoeder: “Zelf ben ik vroeg mijn moeder verloren. Reintje was een beetje mijn tweede moeder. Nooit klagen, altijd bezorgd en klaar om te helpen. Ze verstelde een kledingstuk voor iemand, bracht rouwkaartjes naar oudere mensen die niet meer naar een begrafenis konden gaan, deed heel wat huishoudelijk werk voor de broertjes… Ze was 38 jaar lang mijn schoonmoeder en ik kon me geen betere wensen. Zondag waren we nog allemaal samen in de herdenkingsmis voor de overleden parochianen. De mis was dus ook voor haar man die eind vorig jaar overleed. Ze was echt gelukkig. ‘Als het geen al te slecht weer is, ga ik donderdag naar de begrafenis van Jozef Neuville’, zei ze nog. Nu moeten wij haar begraven.”

Voorzichtig

“Omdat ze zoveel met de fiets op de baan was, reed onze moeder altijd super voorzichtig”, zegt zoon Cyriel. “Voor een tractor of vrachtwagen stapte ze standaard van haar fiets. Was ze ook verblind door de zon en heeft ze de wagen niet horen aankomen? Ik begrijp het niet… Mama was 85, maar nog helder van geest en fit van ledematen. Ze had honderd kunnen worden denk ik altijd. We nemen de man die haar aanreed niets kwalijk. Blijkbaar was haar uur gekomen. We hadden mama graag komende zaterdag begraven, maar op 11 november werkt de begrafenisondernemer niet. De begrafenis is uiteindelijk aanstaande maandag 13 november om 10.30 uur in de kerk van Alveringem. Het enige wat ons troost, is dat ze snel overleden is en de aanrijding dus niet beseft heeft of geleden heeft.”